Минпромторг РФ разрабатывает субсидии на строительство гражданских судов

Минпромторг России разрабатывает механизм субсидирования строительства гражданских судов водного транспорта. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, его слова приводит «РИА Новости».

Предполагается, что субсидии помогут создать конкурентоспособную экономическую модель строительства и эксплуатации судов, выгодную для заказчиков.

Ранее, в конце августа прошлого года, помощник Президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что Россия продолжит поддерживать как граждан, так и организации, которые обеспечивают морскую деятельность страны.