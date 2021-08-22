Минпромторг РФ: Работа над новым самолетом «судного дня» на замену Ил-80 началась

В России начали работать над новым самолетом «судного дня», который заменит Ил-80. Об этом «Интерфаксу» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство. Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения», — отметил глава ведомства.

Ил-80 является одним из наиболее засекреченных самолетов Министерства обороны страны. Как сообщают разные открытые источники, всего на вооружение было принято четыре единицы техники.

Ранее источник в ОПК сообщал, что в Воронеже начали создавать самолет управления войсками на случай ядерной войны — командный пункт будет построен на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.