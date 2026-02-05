Минпромторг РФ прорабатывает интеграцию программ лояльности с Max

Минпромторг РФ прорабатывает возможность участия россиян в программах лояльности торговых сетей с использованием дисконтных карт через мессенджер Max. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс‑секретаря – замглавы министерства Романа Чекушова.

«В проекте постановления правительства РФ, подготовленном Минпромторгом и опубликованном на regulation.gov, предусматривается участие в программах лояльности торговых сетей с применением дисконтных карт через мессенджер Max», – пояснил он.

Замглавы министерства отметил, что новая возможность должна быть удобна для широкого круга российских граждан.