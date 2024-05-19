Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпромторг РФ ознакомился с планами развития предприятий Татарстана
Татарстанские предприятия представили свои планы развития первому замглавы Минпромторга России Василию Осьмакову и директору департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роману Чекушову. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Представители Министерства промышленности и торговли оценили мощности резидентов, новые проекты и исследовательский центр особой экономической зоны «Алабуга, а также колледж «Алабуга Политех». Кроме того, гости посетили Елабужский аккумуляторный завод. Обсуждались перспективы аккумуляторной отрасли и возможность экспорта продукции, производимой на предприятии.
Также представители ведомства побывали в прессово-рамном цеху КАМАЗа, где им показали, как роботы отечественного производства могут быть задействованы в автомобилестроении и в технопарке «Хайер Рус».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»