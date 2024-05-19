Минпромторг РФ ознакомился с планами развития предприятий Татарстана

Татарстанские предприятия представили свои планы развития первому замглавы Минпромторга России Василию Осьмакову и директору департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роману Чекушову. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Представители Министерства промышленности и торговли оценили мощности резидентов, новые проекты и исследовательский центр особой экономической зоны «Алабуга, а также колледж «Алабуга Политех». Кроме того, гости посетили Елабужский аккумуляторный завод. Обсуждались перспективы аккумуляторной отрасли и возможность экспорта продукции, производимой на предприятии.

Также представители ведомства побывали в прессово-рамном цеху КАМАЗа, где им показали, как роботы отечественного производства могут быть задействованы в автомобилестроении и в технопарке «Хайер Рус».