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Экономика 19 мая 2024 11:53

Минпромторг РФ ознакомился с планами развития предприятий Татарстана

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Татарстанские предприятия представили свои планы развития первому замглавы Минпромторга России Василию Осьмакову и директору департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роману Чекушову. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Представители Министерства промышленности и торговли оценили мощности резидентов, новые проекты и исследовательский центр особой экономической зоны «Алабуга, а также колледж «Алабуга Политех». Кроме того, гости посетили Елабужский аккумуляторный завод. Обсуждались перспективы аккумуляторной отрасли и возможность экспорта продукции, производимой на предприятии.

Также представители ведомства побывали в прессово-рамном цеху КАМАЗа, где им показали, как роботы отечественного производства могут быть задействованы в автомобилестроении и в технопарке «Хайер Рус».

#Минпромторг РФ #ОЭЗ Алабуга #камаз
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