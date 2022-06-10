news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
10 июня 2022  02:05

Минпромторг РФ ожидает падения автомобильного рынка на 55%

news_top_970_100

В 2022 году российский рынок легковых автомобилей сильно сократится. Минпромторг РФ прогнозирует падение до 55%.

«Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тыс. автомобилей. Сейчас у нас такой период, скажем так, пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России», - передает «Интерфакс» слова замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тиграна Парсаданяна.

Исходя из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которым в 2021 г. в РФ было реализовано 1,67 млн легковых автомобилей и LCV, Минпромторг ожидает падения рынка примерно на 55%, что примерно соответствует текущей рыночной динамике.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100