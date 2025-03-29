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Общество 29 марта 2025 21:02

Минпромторг РФ обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Минпромторг РФ опубликовал обновленный перечень автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей и которые подпадают под повышенный транспортный налог в 2025 году.

В списке значатся 303 модели стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей возрастом до 10 лет, а также 252 автомобиля дороже 15 миллионов рублей, не старше 20 лет.

В этом году к традиционным маркам Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz добавились китайские бренды Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.

Налог на роскошь рассчитывается с учетом мощности двигателя, региональной ставки и срока владения автомобилем. Минимальный порог стоимости, подпадающий под налог, с 2022 года составляет 10 миллионов рублей.

#автомобиль #транспортный налог
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