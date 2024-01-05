Минпромторг РФ назвал количество проданных новых авто в 2023 году – продажи выросли

Количество проданных новых машин в России в 2023 году составило более 1,3 млн штук. При этом по сравнению с 2022-м объем продаж вырос на 60% (в том году продали 823 тыс. авто). Такие данные привели в Минпромторге РФ, пишет ТАСС.

Отмечается, что половина проданных за 2023 год новых машин – это авто российского производства.

Что касается продаж конкретно новых легковушек, то в прошлом году их продали в количестве 1,056 млн штук (+62% в сравнении с 2022-м), легких коммерческих авто (LCV) – 105 тыс. штук (+35%), автобусов – 17,8 тыс. штук (+19%), а грузовиков – 140 тыс. штук (+74%).

Добавим, что лидером по продаже новых грузовиков стал КАМАЗ. Татарстанская компания продала 28,2 тыс. своих грузовых машин.