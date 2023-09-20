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Минпромторг РФ на Kazan Digital Week: Информация стала кровью экономики XXI века
В XXI веке информация стала основным ресурсом для развития экономики. России нужно укреплять свою аппаратную базу, в противном случае нельзя говорить о технологическом суверенитете. Таким мнением на Kazan Digital Week поделился заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
«Если в XX веке кровью экономики была нефть, то сейчас ею стала информация. Следуя этой аналогии, необходимо в нашей стране развивать аппаратную базу, потому что мы не можем говорить о технологическом суверенитете. Его просто не может быть без своей электроники. При этом мы понимаем, что построить полный стек электроники на территории одной страны — это очень долго и сложно. Такого нет ни у одного государства в мире. Здесь нужна кооперация», — заявил спикер.
Именно такой путь выбрала Россия, налаживая и укрепляя сотрудничество по этому направлению с дружественными странами, добавил Шпак.
Он отметил особый символизм того, что разговор об этом происходит в Татарстане, который является лидером по цифровизации в стране и где при этом развиты традиции гостеприимства.
По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика».
«Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — делился ранее своим пониманием требований будущего глава государства.
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