Минпромторг РФ на Kazan Digital Week: Информация стала кровью экономики XXI века

В XXI веке информация стала основным ресурсом для развития экономики. России нужно укреплять свою аппаратную базу, в противном случае нельзя говорить о технологическом суверенитете. Таким мнением на Kazan Digital Week поделился заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

«Если в XX веке кровью экономики была нефть, то сейчас ею стала информация. Следуя этой аналогии, необходимо в нашей стране развивать аппаратную базу, потому что мы не можем говорить о технологическом суверенитете. Его просто не может быть без своей электроники. При этом мы понимаем, что построить полный стек электроники на территории одной страны — это очень долго и сложно. Такого нет ни у одного государства в мире. Здесь нужна кооперация», — заявил спикер.

Именно такой путь выбрала Россия, налаживая и укрепляя сотрудничество по этому направлению с дружественными странами, добавил Шпак.

Он отметил особый символизм того, что разговор об этом происходит в Татарстане, который является лидером по цифровизации в стране и где при этом развиты традиции гостеприимства.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — делился ранее своим пониманием требований будущего глава государства.