Минпромторг РФ: Импортозамещенную версию самолета SSJ100 создадут через 12-14 месяцев

Российский двигатель ПД-8 для создания импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируют сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Об этом сообщил Минпромторг РФ, передает РИА Новости.

Сейчас, по словам главы министерства Дениса Мантурова, главная цель для российского авиастроения — это максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в числе которых планируется заменить двигатель иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12-14 месяцев... Сроки работы над импортозамещенным SSJ будут ускорены», — пояснили в министерстве.

Ранее Мантуров отмечал, что создать и сертифицировать импортозамещенную версию самолета, так называемого SSJ New, планируется до конца 2024 года.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский пассажирский лайнер, рассчитанный на 98 пассажиров. Первый полет самолета состоялся в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию лайнер запустили в 2011 году.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.