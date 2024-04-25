Минпромторг РФ: «Ашан» заявил, что продолжит работу в России

Ретейлер «Ашан» не будет уходить из России. Об этом компания официально сообщила Минпромторгу РФ, рассказал статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью телеканалу РБК.

«Нет. Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», - поделился спикер с журналистом.

До этого в ретейлере также опроверги слухи об уходе из РФ. В компании отметили, что «Ашан» не только остается на рынке, но и планирует развивать свою сеть в стране.

Что касается сделок о продаже недвижимости, о которых сообщалось ранее, то в компании заверили, что это были сделки третьих компаний по смене учредителей. Они никак не влияют на деятельность ретейлера, написала компания.