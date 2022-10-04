Минпромторг разрешил реализовывать молочную продукцию сразу после поступления в магазины

В России смягчили требования маркировки для представителей молочной отрасли. Теперь реализация молочных продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Как пояснили в ведомстве, временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции будет действовать до 1 июня 2025 года.

Теперь продавцу дается три дня с момента поступления товара, чтобы внести информацию в электронную систему маркировки. Ранее данные нужно было предоставлять сразу, и только после подтверждения их корректности можно было начинать продажу молочной продукции.

«При этом важно отметить, что сокращение времени оборачиваемости товара положительно влияет на экономическую эффективность, в том числе путем снижения трудозатрат», — подчеркнули в министерстве.