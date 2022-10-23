Минпромторг расширит программу льготного автокредитования на военных и пенсионеров

В число граждан, которые могут воспользоваться программой льготного автокредитования, в текущем году войдут представители таких категорий, как пенсионеры, военные и работники правоохранительных органов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

До этого президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил расширить действие программы поддержки спроса на автомобили на эти категории.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сообщил Мантуров и уточнил, что это перспектива 2022 года.

«<…> категории в рамках льготного автокредитования будут расширены. Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения. То есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты», — пояснил он.

В июле Минпромторг России возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. В программе могут участвовать все модели «УАЗ», Lada и «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей. Также повышенная скидка действует на электромобили Evolute (35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей).

Воспользоваться предложением могут семьи с как минимум одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, а также водители, впервые покупающие машину. Льгота распространяются и на тех, кто сдает авто старше шести лет в трейд-ин (если владели им не менее года).