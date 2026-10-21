Минпромторг рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки о маркетплейсах

Минпромторг РФ рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки, направленные на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

По его словам, второе направление – применение требований закона о платформенной экономике на маркетплейсах для достижения справедливых условий конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками. Алиханов отметил, что целый ряд предложений сейчас обсуждается на площадках правительства по дальнейшему совершенствованию этого законодательства.

Министр добавил, что считает крайне важным запустить ряд поправок уже в этом году и направить их в Государственную Думу.

Он отметил, что работа над поправками может проходить в несколько этапов, при этом ряд предложений уже согласован между ведомствами. Алиханов призвал Минэкономразвития ускорить работу над ними, добавив, что пакет поправок уже готов к внесению.