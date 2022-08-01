Минпромторг призвал снизить акцизы на жидкую сталь

В России необходимо снизить фискальную нагрузку на металлургическую область, в частности акциз на жидкую сталь. В прошлом году планка была введена на основании сверхдоходов, однако в текущей экономической обстановке ее необходимо понизить. Об этом на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В первую очередь мы считаем, что необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что на фоне замедления глобальной экономики цены на сталь резко понизились, причем падение не прекращается.

«В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу», — заключил глава Минпромторга.