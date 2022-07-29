Минпромторг приглашает татарстанцев на форум «Дни ретейла на Балтике» в Светлогорске

Торговые организации из Татарстана могут принять участие в форуме «Дни ретейла на Балтике», который пройдет 18 и 19 августа в Светлогорске. Мероприятие открывает серию событий, приуроченных к «Неделе российского ретейла». Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Мероприятие организуют Минпромторг России, Российская ассоциация экспертов рынка ретейла, а также Правительство и Минэкономики Калининградской области.

«Отраслевое мероприятие объединит на одной площадке лидеров розничной торговли Северо-Западного федерального округа. В деловой программе форума примут участие около 100 спикеров и более 500 участников. В программе более 20 сессий по направлениям: логистика, маркетинг, IT, категорийный менеджмент и ecommerce», — отмечается в сообщении.

Участниками форума станут представители власти, поставщики, ретейл и эксперты. Они обсудят тренды потребительского рынка и поделятся проверенными практиками работы.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке. Участие бесплатное, однако желающим потребуется предварительная регистрация.

Помимо Светлогорска, мероприятия «Недели российского ретейла» примут Южно-Сахалинск и Новосибирск. Форумы в этих городах пройдут 29–30 сентября и 26–28 октября соответственно.