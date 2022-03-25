Минпромторг: Поставки бумаги в России должны стабилизироваться к апрелю

Ситуация с поставкой офисной бумаги должна стабилизироваться к апрелю. Об этом заявили в Минпромторге России.

В ведомстве объяснили, что в стране работают три крупных производителя, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и занимались экспортом. На фоне антироссийских санкций и проблем с доставкой импортных химикатов на одном из предприятий перестроили технологический процесс — было найдено новое решение для производства.

«Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю. Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому недостатка не будет», — приводится цитата ведомства на портале «Объясняем.рф».

Рост цен на бумагу наблюдается в Татарстане, как и по всей России. Стоимость пачки офисной бумаги выросла в 4-5 раз на фоне того, что канцелярские отделы компаний пытались сделать запасы. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу.

О том, как будут решать дефицит бумаги, читайте в большом материале «Татар-информа».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.