Минпромторг после критики Путина заявил о бесперебойной поставке антибиотиков в аптеки

В России производство и поставки в аптеки антибиотиков цефуроксим, цефиксим и других подобных препаратов осуществляются без перебоев, заявил Минпромторг РФ. Ранее из-за дефицита препаратов главу ведомства Дениса Мантурова критиковал Президент Владимир Путин.

«<...> Амоксициллин, амоксициллин плюс клавулановая кислота, цефуроксим, цефиксим, кларитромицин, производство, поставки и ввод в гражданский оборот указанных лекарственных препаратов осуществляются без перебоев», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, на совещании с членами Правительства в начале недели Путин констатировал, что в российских аптеках фиксируется дефицит отдельных лекарств, некоторые препараты резко подскочили в цене. Он призвал Мантурова проконтролировать ситуацию с лекарствами и сформировать их резерв. В этот же день «Ведомости» сообщали, что из аптек пропали антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств.