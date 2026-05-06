Экономика 6 мая 2026 12:38

Минпромторг поддержал введение 22% НДС на иностранные товары из интернета с 2027 года

Минпромторг России поддержал введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары, приобретаемые через интернет, в размере 22%, сообщили ТАСС в министерстве.

В ведомстве отметили, что Минпромторг совместно с Минфином прорабатывают введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году налог установят на уровне 7% с последующим поэтапным повышением: в 2028 году – до 14%, в 2029-м – до 22%. При этом Минпромторг поддерживает введение ставки 22% уже с 1 января 2027 года.

