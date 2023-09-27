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Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал введение маркировки для косметической продукции и бытовой химии, передает РИА Новости.
«Сейчас проходят эксперименты по ее [маркировки] расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий», — заявил Мантуров.
По его словам, Минпромторг всегда учитывает готовность производителей к нововведениям при их внедрении.
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