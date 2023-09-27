Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал введение маркировки для косметической продукции и бытовой химии, передает РИА Новости.

«Сейчас проходят эксперименты по ее [маркировки] расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий», — заявил Мантуров.

По его словам, Минпромторг всегда учитывает готовность производителей к нововведениям при их внедрении.