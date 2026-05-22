Минпромторг: перечень локализованных автомобилей для такси пополнила новая модель

Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнила модель Omoda C5 калужского производства, сообщил Минпромторг РФ, согласно РИА Новости.

В России с 1 марта действует закон о локализации такси, согласно которому ставить на учет в региональные реестры можно только автомобили, включенные в специальный перечень. В ведомстве отметили, что перечень будет расширен за счет новой модели, производство которой локализовано в Калужской области в рамках специального инвестиционного контракта.

Распоряжение правительства о включении модели в перечень подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. В Минпромторге напомнили, что перечень подразумевает возможность регулярной актуализации по мере локализации новых моделей. Для включения машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством порогу для госзакупок; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.

Обновленный перечень включает 27 машин, среди которых семь моделей Lada, две – Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей «Москвича», электрокроссовер «Яндекса» UMO 5, три модели Haval и одна Tenet.