Минпромторг определил список товаров для параллельного импорта в Россию

В России опубликован перечень товаров, допускаемых к параллельному импорту — без разрешения правообладателя. Об этом со ссылкой на приказ Минпромторга РФ сообщают «Известия».

Перечень ведомства затем должен зарегистрировать Минюст, сообщает издание. В него включены свыше 50 групп товаров и 200 брендов, в том числе текстиль, одежда, техника и другие. К примеру, это смартфоны, часы и наушники Apple, Samsung, Nokia, Sony, Siemens и гаджеты HP.

Среди таких товаров оказались и автомобили: Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo, Scania, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar и ряд других марок.

О работе над таким списком министерство заявляло на предыдущей неделе. Объяснялось, что в него войдут товары, необходимые для потребительского рынка, поставки которых прекратились.

В ведомстве подчеркнули, что параллельный импорт — это не легализация контрафакта, а ввоз официальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Ряд зарубежных компаний и брендов заявили об уходе с российского рынка либо приостановке деятельности в связи со спецоперацией на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.