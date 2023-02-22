Минпромторг намерен запретить ввоз в Россию машин по упрощенным правилам

Минпромторг РФ предлагает запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям. Ограничение предлагается ввести с 1 июня. В частности, с этой даты на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе, на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ

«[Эти устройства] позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через «ЭРА-ГЛОНАСС» передавать данные службам для оказания помощи пострадавшим», – добавили в министерстве.

Производители устройств вызова экстренных оперативных служб подтвердили, что готовы к выпуску их достаточного количества, заверили в Минпромторге. Помимо этого, предлагается вернуть систему ABS (антиблокировочная система) в обязательные требования по выпуску машин в России с 1 ноября.

Новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.