Минпромторг оценил затраты на стимулирование экспорта автомобилей в 0,6 трлн рублей

Для обеспечения конкурентоспособности отечественного автопрома на мировом рынке России и стимулирования экспорта продукции в 2023–2035 годах потребуется 0,5–0,6 трлн рублей. Об этом со ссылкой на расчеты Минпромторга РФ сообщает ТАСС.

Профильное ведомство разработал проект стратегии развития автомобильной промышленности страны на ближайшие 13 лет.

В документе подчеркивается, что вывод российской продукции на конкурентный уровень с возможностью экспорта современных технологий из РФ на мировой рынок — одна из ключевых целей развития отрасли.