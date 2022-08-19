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Экономика
19 августа 2022  11:08

Минпромторг оценил затраты на стимулирование экспорта автомобилей в 0,6 трлн рублей

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Для обеспечения конкурентоспособности отечественного автопрома на мировом рынке России и стимулирования экспорта продукции в 2023–2035 годах потребуется 0,5–0,6 трлн рублей. Об этом со ссылкой на расчеты Минпромторга РФ сообщает ТАСС.

Профильное ведомство разработал проект стратегии развития автомобильной промышленности страны на ближайшие 13 лет. 

В документе подчеркивается, что вывод российской продукции на конкурентный уровень с возможностью экспорта современных технологий из РФ на мировой рынок — одна из ключевых целей развития отрасли.

#российский автопром #экспорт #Минпромторг
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