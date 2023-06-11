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Минпромторг: Мантуров посетил Херсонскую область, после его отъезда по месту ударили ВСУ
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда ударили украинские войска. Об этом передает РИА Новости в ведомстве.
«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — рассказали в ведомстве.
На вопрос, действительно ли Мантуров был в том месте, которое украинские военные впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель министерства ответил утвердительно.
Таким образом он подтвердил появившуюся в Telegram-каналах информацию. Когда стало известно о пребывании вице-премьера РФ в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами «достать» его при следующем визите.
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