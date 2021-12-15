Минпромторг: «Кадровый голод» в машиностроении в 11 тыс. человек тормозит экономику РТ

Большинство крупнейших промышленных предприятий Татарстана испытывают сильный дефицит кадров. Особенно сложная ситуация сложилась в регионе Закамья, что угрожает реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов на заседании Совета безопасности РТ.

«Мы провели анкетирование предприятий по вопросу кадрового обеспечения, опросили 110 крупнейших компаний, которые обеспечивают работой свыше 200 тыс. человек в промышленности. Примерно 70% предприятий отметили дефицит кадров, их текущая потребность составляет около 11 тыс. человек. При этом у нас в проработке масса крупных инвестиционных проектов, которые тоже нуждаются в рабочей силе. Сегодня мы видим жесткий кадровый дефицит в машиностроении, и это сдерживает развитие экономики республики», – сказал Каримов.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Закамье. «Наибольшие потребности в обучении кадров у предприятий в Набережных Челнах, Казани, а также Нижнекамском, Тукаевском районах. Вся закамская зона сегодня испытывает нехватку кадров. С точки зрения отраслей большим отрывом у нас идет машиностроение и предприятия оборонного комплекса», – пояснил министр.

По данным Минпромторга РТ, наибольший дефицит кадров испытывает КАМАЗ, КАЗ имени Горбунова, Казанский завод имени Серго и другие. Среди рабочих профессий наиболее востребованы слесари, электромонтеры, машинисты, токари, операторы в производстве по отраслям, фрезеровщики, сварщики, лаборанты, наладчики станков, станочники, автомеханики.