Минпромторг и Университет Иннополис договорились о партнерстве в цифровизации экономики

Минпромторг России и Университет Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве в реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, они займутся созданием ПО для анализа и семантического поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В создании сервиса будут задействованы специалисты исследовательского центра в сфере ИИ на базе татарстанского вуза и сотрудники министерства. Сотрудничество охватит все этапы реализации инновационных проектов, будут проводиться совместные мероприятия, исследования, в частности международные.

Подписи под документом поставили замглавы Минпромторга Василий Шпак и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Церемония прошла в рамках встречи Минпромторга РФ с руководством российского ИТ-вуза.

Сотрудничество Университета Иннополис и Минпромторга поможет в решении крайне актуального вопроса — импортозамещения, подчеркнул замглавы федерального ведомства Василий Шпак. «Технологические и научные заделы у нас есть, нужно объединить усилия в совместной работе», — добавил он.