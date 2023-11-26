Минпромторг Чехии признал возобновление поставок газа из России

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С октября чешские фирмы начали получать газ из России. В течение месяца на РФ пришлось 1,2% от общего объема импорта топлива, заявил в соцсетях глава Минпромторга страны Йозеф Сикела.

В то же время министр заверил, что Чехия не нуждается в таких поставках, якобы запасы, созданные в стране, «без проблем» созданы и без него.

«На этой неделе из ежемесячных данных ERU мы узнали, что, несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять. В целом до конца октября газ из РФ составил 1,2% общих поставок за 2023 год», — признал Сикела.

Получение российского газа в страны Евросоюза не попадает под санкции, так как поставки необходимы некоторым странам. В то же время глава Минпромторга республики полагает, что должен «предупредить» потребителей, что часть поставщиков закупает топливо из РФ.

В заключение министр подчеркнул, что Прага тем не менее «определенно избавилась от зависимости от российского газа» — с начала этого года страна не получала топлива из РФ.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российский газ по-прежнему поступает во многие страны, якобы «отказавшиеся» от поставок.