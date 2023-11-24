Минприроды России: Татарстан — субъект, с которого нужно брать пример

В Татарстане проведена масштабная реконструкция очистных сооружений. Это регион, с которого нужно брать пример. Об этом сообщил сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев на семинар-совещании с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»

«В Татарстане находится мощный объект — очистные сооружения с мощностью 650 тыс. куб.м. Работы по модернизации ведутся в плановом режиме с 2021 года и будут завершены к концу следующего года. Масштабные работы включают строительство 33 новых объектов и реконструкцию 22 действующих. Татарстан — субъект, с которого многие регионы могут взять пример», — сказал он.

Спикер отметил, что «на территории республики в предыдущие годы завершено 14 мероприятий, и это впечатляет».

В частности, в регионе заварена реконструкция очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и Елабуги, а также строительство биологических очистных сооружений канализации в посёлке Нижние Вязовые.