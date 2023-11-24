Минприроды России: Обмеление Волги — творение рук человека

Проблема обмеления Волги имеет цикличность, она связана не только с климатическими изменениями, но и с антропогенным воздействием. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев на семинар-совещании с представителями органов госвласти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Вопрос журналистов об обмелении Волги он назвал «ударом под дых».

«Существует определенная цикличность, мы такую цикличность имели в 2010 году, когда Волга также обмелела. С чем это связано? С питанием Волги другими малыми реками. Это проблема неоднозначная, обмеление Волги - творение рук человека», — сказал он.

Барышев напомнил, что этот вопрос ранее обсуждался на заседаниях в Госдуме России. При его решении используется комплексный подход.

«По данным Гидромета, Волга наполняется на 72% от малых рек, сегодня подпор уменьшен. Создана рабочая группа, привлечены научные организации, в том числе Академия наук. Вопрос понижения уровня воды в Волге находится на контроле», — подчеркнул спикер.

Ситуацию также прокомментировал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он в свою очередь отметил, что проблема остается актуальной.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Год был засушливым, что сказалось на притоках. В этом году Свияга даже не вышла из берегов, по весне весь снег ушел в грунт. Надежда была на боковые стоки», — сказал министр.

Шадриков сообщил, что Татарстан неоднократно выходил с инициативой по рациональному использованию Куйбышевского водохранилища и высказал свои предложения на заседании в Госдуме. Во-первых, это предложение соблюдать правила использования водных ресурсов и их пересмотр. Во-вторых, это строительство подпорных гидроузлов, поскольку Каспий уходит.

«Дефицит воды у нас из-за Нижней Волги, но мы понимаем, что там тоже люди. Астрахань жалуется на проблемы с водообеспечением населения. Надеемся, что 2024 год будет для нас более водным», — заметил Шадриков.

Он сообщил, что 23 ноября на очередном заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсуждался вопрос режимов работы нижневолжских водохранилищ. Было принято решение до 10 декабря оставить сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища на прежнем уровне — 4,6 тыс. в секунду.