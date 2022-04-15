Минприроды РФ сообщило о задержке половодья на Волге и Каме на неделю

Половодье на Волге и Каме задержалось на неделю из-за погодных условий. Об этом было сказано на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

«Половодье на Волге и Каме задержалось на неделю из-за погодных условий. Сейчас водохранилища Верхней Волги и Камы наполняются. Прогноз притока на апрель в целом по Волжско-Камскому каскаду — 47–67 куб. километров при норме 65,9. Интенсивнее других наполнятся Шекснинское водохранилище — 108%, Рыбинское — 98% и Камское — 126%», — информирует пресс-служба Минприроды РФ.

Согласно данным Росгидромета, температура в апреле на всем водосборном бассейне ожидается на полградуса-градус выше нормы. На 90% территории прогнозируются осадки больше нормы. Снег сошел только на трети площади каскада. На 40% высота снежного покрова достигает 10 сантиметров.

Участники заседания приняли решении начать спецпопуск на Нижней Волге 19 апреля. Расходы на двух гидроузлах каскада будут постепенно увеличивать каждые сутки. Максимума на Куйбышевском водохранилище они достигнут 26 апреля. Завершить спецпопуск планируется к середине июня, а к концу II квартала водохранилища Нижней Волги должны наполниться до отметок, близких к нормальному подпорному уровню.