Минприроды назвало 13 видов животных, которые могут исчезнуть в России

В России определены 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению популяции. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова сообщает ТАСС.

«Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх», — перечислил глава ведомства.

Кроме того, в списке оказались охотоморские популяции гренландского и серого китов. Так, к настоящему моменту с бизнесом уже заключен ряд соглашений, предполагающих реализацию программ по сохранению данных видов. Сумма договоров, по данным Козлова, составляет 400 млн рублей.