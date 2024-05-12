«Минометы, взрывы, а командир идет с трофейным автоматом»: боец рассказал о чуде на СВО

Участник специальной военной операции Иван Хомяков с позывным Пермь — доброволец. Он, по его словам, рос в семье с патриотическими взглядами и с детства хотел стать военнослужащим, но в армию его не взяли из-за хронической болезни.

«В армию меня не взяли. Я расстроился, поскольку рос и воспитывался в патриотической семье. Бабушка, дедушка воевали», — пояснил военный.

У Ивана бабушка была связистом и дошла до Кенигсберга, а дед был одним из первых десантников-инструкторов.

«Поставили мне ОГВС (ограниченно годен к военной службе). И в общем-то, вся моя карьера, которую я строил у себя в голове, закончилась на том, что мне поставили этот штамп», — заявил Иван.

После этого Иван работал по профессии — строителем. Однажды ему пришлось приехать в долгую командировку в Казань, где он и познакомился со своей будущей супругой. Потом он женился и переехал уже окончательно в Высокогорский район. Это был 2015 год, тогда на Украине уже шел вооруженный конфликт.

Когда началась мобилизация, Иван решил пойти добровольцем. Однако тогда попасть в армию не получилось.

«К ноябрю месяцу 2022 года я уже окончательно принял решение, в первую очередь — позвонил отцу. Он тогда сказал мощные слова: „Сын, либо со щитом, либо на щите“», — вспомнил военный.

Иван уехал в один из добровольческих подразделений в ДНР. На передовую отправили после учений. Свою первую боевую задачу Иван помнит до мелочей. Нужно было взять высоту.

«Тяжелый был бой. С нашей группы 15 человек троих мы тогда потеряли. Погибли пацаны. Остальные все с ранениями уехали по госпиталям», — вздохнул боец.

Командир определил новобранцев в группу эвакуации. Иван с товарищем вытаскивали раненых. Они шли около километра под обстрелом противника.

«И вот когда уже эвакуировали раненых, последний вот этот рубеж. Бегу к окопу, и слышу прилет, и всё: мне ничего не остается, кроме как прыгать в этот окоп», — рассказал он.

Приземление в окоп было неудачным. Иван порвал связки на ногах и попал в госпиталь.

Был еще один запоминающийся момент в этой истории. Они потеряли связь с командиром группы и уже не надеялись его увидеть в живых, но случилось чудо.

«Я смотрю — командир! Да ладно? Я к нему бегу, а он идет наглухо контуженный. Взгляд рассеянный, не видит ничего», — вспоминает Иван.

По его словам, командир шел «легкой» походкой и прихватил случайно не только свой, но и трофейный автомат. На всякий случай.

«И представляете, там очень плотно насыпали минометами. И он идет, как картинка из кино: взрывы, земля трясется, и он идет такой», — добавил он.

После окончания контракта Иван вернулся домой. Сейчас он работает по профессии и занимается творчеством, создал группу под названием «Добробат». Особенность коллектива в том, что в нем собрались участники спецоперации и они поют только песни патриотической тематики, которые пишет сам Иван.