Минобороны: ВС России уничтожили станцию украинской спецсвязи в Одесской области

Российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе села Палиевка в Одесской области, сообщили сегодня в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, в ДНР уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства.

В районе города Запорожье поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, в ДНР нанесено поражение взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

ВСУ продолжают неудачные попытки наступления, сообщили в военном ведомстве – в частности, атаки сорваны и на Краснолиманском направлении. На Купянском направлении подразделения российской армии овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области, сообщил Конашенков.

Напомним, МО РФ также сообщило о продолжении нанесения ударов по системам военного управления и энергетики Украины.