Минобороны РФ подтвердило освобождение Соли в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ освободили поселок Соль в ДНР. Эту информацию сегодня подтвердили в ежедневной сводке Минобороны России.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», – говорится в сводке министерства.

В военном ведомстве также добавили, что в районе Краматорска уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град». Всего на данном направлении, по данным МО РФ, потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, уничтожены также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Напомним, о взятии Соли военкоры впервые сообщили 16 января. По их данным, поселок освободили военные ЧВК «Вагнер».