Минобрнауки завершает подготовку стратегии с новой моделью высшего образования

Правительство России завершает подготовку стратегии развития образования, в которой будет отражено новое видение системы высшего образования, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что документ почти готов и в ближайшее время его обнародуют. В стратегии полностью будет изложена концепция новой модели обучения в вузах. Фальков добавил, что ведущие российские университеты положительно оценивают изменения, происходящие в системе высшего образования.

Ранее Президент России Владимир Путин продлил и расширил пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования до 2030 года. Теперь она заработает еще в 11 университетах страны, тогда как до этого участников проекта было шесть.

Новая система будет внедряться в следующих вузах: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменский государственный университет, Ставропольский государственный аграрный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Пилотный проект стартовал в мае 2023 года с участием шести университетов: Московского авиационного института, Университета науки и технологий МИСиС, Московского педагогического государственного университета, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского государственного университета.

В рамках эксперимента студенты получают одновременно базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура была выделена в отдельный вид профессионального образования, направленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.