news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 ноября 2025 08:47

Минобрнауки вводит обязательный ЕГЭ по истории для части гуманитарных специальностей

Читайте нас в
Телеграм
Минобрнауки вводит обязательный ЕГЭ по истории для части гуманитарных специальностей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минобрнауки России утвердило изменения, согласно которым ЕГЭ по истории станет обязательным при поступлении на ряд социально-гуманитарных направлений. Об этом сообщает РИА Новости, изучив соответствующий документ ведомства.

Нововведения затронут такие направления подготовки, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и другие родственные специальности.

С 1 марта 2026 года университеты в ходе приемной кампании 2026/27 учебного года смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен установить для абитуриентов – обществознание или историю. Однако начиная с приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен как обязательное вступительное испытание для данных направлений.

В соответствии с законом образовательные организации должны определить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

#егэ по истории #поступление в вузы #Минобрнауки РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025