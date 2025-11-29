Минобрнауки вводит обязательный ЕГЭ по истории для части гуманитарных специальностей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минобрнауки России утвердило изменения, согласно которым ЕГЭ по истории станет обязательным при поступлении на ряд социально-гуманитарных направлений. Об этом сообщает РИА Новости, изучив соответствующий документ ведомства.

Нововведения затронут такие направления подготовки, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и другие родственные специальности.

С 1 марта 2026 года университеты в ходе приемной кампании 2026/27 учебного года смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен установить для абитуриентов – обществознание или историю. Однако начиная с приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен как обязательное вступительное испытание для данных направлений.

В соответствии с законом образовательные организации должны определить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года.