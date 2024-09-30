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Общество 30 сентября 2024 15:58

Минобрнауки РТ: В Татарстане каждый год строится от 10 до 14 новых школ

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В Татарстане каждый год строится от 10 до 14 новых школ по федеральным и республиканским программам. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Потребность в школах определяется с учетом многих факторов. Это зависит от плана застройки территории, от демографической ситуации в том или ином районе. Потребность также определяется с учетом того, что объекты приходят в негодность», – рассказал представитель Минобрнауки РТ.

При этом Хайруллин отметил, что не все новые школы в республике заполнены на свою проектную мощностью.

«Вот, например, построили десять школ в 2024 году, а ведь они не все полностью заполнены. Есть школа в Набережных Челнах, она сразу заполнилась. Но, к сожалению, есть школы, которые инертно заполняются – в течение полугода, года. Некоторые даже более года. Построили школу на 1224 места, ее заполнили на 800 мест. Все это сдерживает строительство», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что ежегодно в Татарстане сдаются школы суммарно почти на 10 тыс. ученических мест.

#строительство школ
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