Минобрнауки: В Татарстане более 97% школьников обеспечены горячим питанием

В Татарстане более 97% учащихся обеспечены горячим питанием в школах. Об этом сообщила начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки РТ Айгуль Кашапова на заседании общественного совета по обсуждению результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

«Горячим питанием на сегодня охвачены 454 980 детей, что составляет 97,6%. Первые – четвертые классы охвачены горячим питанием на 100%, а пятые – одиннадцатые – на 95,5%, это 238 261 ребенок», – рассказала докладчик.

Кашапова отметила, что с 2021-го по 2023 год в федеральном бюджете на бесплатное горячее питание младшеклассников предусмотрено более 3 млрд рублей, в республиканском ­– свыше 2,5 млрд рублей. Бесплатное горячее питание на одного школьника 1 – 4 классов в прошлом году составило 53,41 рубля в день, уточнила начальник отдела дополнительного образования детей.

По ее словам, в части школьного питания в прошлом году родители чаще всего жаловались на то, что не выдерживается температурный режим блюд, отсутствуют в меню бесплатного питания для 1 – 4 классов первые блюда и в некоторых школах – буфетная продукция, выпечка. Кроме того, было указано на нехватку времени на обед и завтрак, на качество приготовления мясных блюд и полуфабрикатов.

Докладчик подчеркнула, что в республике разработан региональный стандарт по организации питания учащихся, сейчас он находится на согласовании. Этот стандарт будет действовать во всех общеобразовательных организациях Татарстана.

Согласно целям и задачам, поставленным татарстанцами перед Министерством образования и науки РТ, в прошлом году необходимо было обеспечить не менее 96% школьников горячим питанием.