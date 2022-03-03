Минобрнауки: В Татарстане 74% выпускников продолжили профильное обучение после школы

В Татарстане 74% выпускников продолжили профильное обучение после окончания школы. Об этом сообщила заместитель начальника отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Татьяна Лустина на заседании общественного совета при министерстве.

«Ежегодно мы проводим анализ такого показателя, как поступление в организации среднего профобразования и вузы по направлениям, соответствующим профилю подготовки в школе. Наш показатель на конец прошлого года был 74%. То есть не менее 74% выпускников из профильных классов продолжили свое обучение в соответствии с профилем», – рассказала докладчик.

По словам Лустиной, обучение в школах организовано в соответствии с одним из пяти профилей – естественнонаучным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим и универсальным. «Большую ставку делали на профильное образование, но все равно осталось незначительное количество детей, 14,5%, которые переходя на универсальный профиль, не выбрали ни одного углубленного предмета для изучения», – отметила она.

Замначальника отдела министерства уточнила, что продолжили обучение в десятом классе, в том числе в частных и федеральных школах в республике, 46% выпускников от их общего количества, поступили в организации среднего профобразования – 53,7%.

«В десятые классы принято меньше человек, чем в прошлом учебном году, но и на 1,5 тыс. было меньше выпускников-девятиклассников. Поэтому только на 400 человек меньше тех, кто принят в десятый класс. Профориентационная работа среди школьников, популяризация рабочих профессий, строительство ресурсных центров и заинтересованность работодателей в специалистах, имеющих рабочую квалификацию, приводят к тому, что у нас растет процент детей, которые уходят в среднее профобразование», – подчеркнула она.

Докладчик заметила, что в Мензелинском, Актанышском и Тукаевском районах обучение в десятом классе продолжили менее 30% выпускников-девятиклассников. При этом она констатировала, что в этом учебном году в адрес министерства поступило минимальное количество жалоб о приеме в десятый класс.

«У нас всегда есть процент выпускников, которые не продолжают обучение в колледжах и школах. Сейчас экономическая ситуация такова, что все хотят как можно быстрее выйти на работу. И к нам начали поступать обращения с просьбой выдать аттестат, потому что не могут больше учиться в школе, должны идти работать. Такие дети тоже начали проявляться», – резюмировала Лустина.