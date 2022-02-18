Минобрнауки: В субботу в школах Татарстана уроки будут идти в привычном режиме

В субботу, 19 февраля, почти во всех школах Татарстана продолжится традиционный образовательный процесс, уроки будут идти в привычном режиме, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Ранее из-за эпидемиологической ситуации в течение нескольких недель в субботу в школах республики было рекомендовано проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе. За выходные в школах проводились генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп. Теперь дети вернутся к привычным занятиям в классах», – отметили в пресс-службе.

При этом 12 классов в десяти школах Татарстана выведены на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Речь идет о классах в образовательных организациях Тукаевского, Менделеевского, Пестречинского, Спасского и Лаишевского районов, а также Нижнекамска (три школы) и Казани (две школы). Кроме того, по-прежнему полностью закрыты два детских сада – в Мензелинском и Елабужском районах.

Школьники и учителя до начала занятий ежедневно проходят утренний медицинский фильтр. Сегодня к урокам не допустили из-за признаков респираторного заболевания 381 ученика.