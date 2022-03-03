Минобрнауки: в каждой школе РТ есть специальное меню для детей с целиакией и диабетом

Во всех школах Татарстана есть возможность обеспечить специальным питанием школьников с сахарным диабетом и целиакией. Об этом во время прямого эфира о здоровом питании рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Спикер отметила, что разработка такого меню велась совместными усилиями специалистов Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и Департамента питания.

«Сегодня каждая школа имеет такое меню. Все очень подробно разъяснено: какие правила приготовления, потребления пищи, как ее можно хранить. Как и где можно хранить еду, если человек принес ее из дома, можно ли так делать – обо всем этом наши школы осведомлены», – рассказала Асадуллина.

По словам спикера, далеко не все родители осведомлены о наличии такого меню в школах. Асадуллина отметила, что со всеми вопросами родители могут обращаться напрямую в школы, где им разъяснят все детали.