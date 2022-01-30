Минобрнауки учредит стипендию для студентов — победителей международных олимпиад

Минобрнауки планирует создать стипендию для поощрения студентов, победивших на международных олимпиадах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

«Честно сказать, мы стараемся. Мы хотим учредить соответствующую стипендию. Она будет достойная, поверьте», — заявил министр в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Данный вопрос уже поднимался на прошедшей онлайн-встрече Президента РФ Владимира Путина с учащимися ведущих российских вузов. Тогда глава государства обратился к Фалькову с поручением проработать вопрос поощрения студентов, взявших международные награды на олимпиадах.