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Ру Тат
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Наука и образование
30 января 2022  19:08

Минобрнауки учредит стипендию для студентов — победителей международных олимпиад

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Минобрнауки планирует создать стипендию для поощрения студентов, победивших на международных олимпиадах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

«Честно сказать, мы стараемся. Мы хотим учредить соответствующую стипендию. Она будет достойная, поверьте», — заявил министр в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Данный вопрос уже поднимался на прошедшей онлайн-встрече Президента РФ Владимира Путина с учащимися ведущих российских вузов. Тогда глава государства обратился к Фалькову с поручением проработать вопрос поощрения студентов, взявших международные награды на олимпиадах.

#студенты #международная олимпиада #стипендия
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