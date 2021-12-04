Минобрнауки Татарстана закупит 200 интерактивных панелей для учебных заведений

Министерство образования и науки Республики Татарстан приобретет 200 интерактивных панелей для оснащения общеобразовательных учреждений. Стоимость панелей составит почти 46 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В документации к тендеру указано, что интерактивные панели будут обладать возможностями удаленного включения и управления. Кроме того, у гаджетов предусмотрена встроенная функция распознавания объектов касания и использования ладони в качестве инструмента стирания.

Прием заявок на участие в электронном аукционе завершится 7 декабря. Сам аукцион пройдет 8 декабря. Средства на приобретение устройств поступят из республиканского бюджета. Панели должны быть поставлены до 27 декабря текущего года включительно.