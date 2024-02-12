Минобрнауки Татарстана рассказало о возвращении уроков труда в школьную программу

Уроки труда вернутся в школы с 1 сентября. Об этом новшестве и о том, почему старшеклассники выбирают техникумы, а не вузы, рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Действительно, есть изменения в федеральном законодательстве, уроки труда возвращают в школы. Уроки технологии в любом случае у нас всегда были, но они могли по-разному использоваться. Действительно, с этого года нормы вступают в жизнь, в систему общего образования уроки труда вернутся», — пояснил он.

Спикер отметил, что на протяжении последних лет около 55% учеников школ после 9-го класса выбирают систему профессионального образования, а в 10-х классах остается всё меньше учеников. Поминов постарался объяснить их выбор.

«Сегодня в систему СПО идут за получением профессии, новых компетенций, возможностью трудоустройства, способностью зарабатывать самостоятельно на жизнь уже с этих лет», — поделился он своим пониманием ситуации.

Представитель Минобрнауки РТ добавил, что в ряде колледжей сейчас конкурс даже выше, чем в некоторые вузы. По некоторым специальностям он составляет до десяти человек на место.