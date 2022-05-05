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Ру Тат
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Наука и образование
5 мая 2022  16:36

Минобрнауки Татарстана рассказало, когда у школьников начнутся летние каникулы

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В связи с многочисленными обращениями родителей Министерство образования и науки Татарстана разъяснило, когда у школьников начнутся летние каникулы.

Минобрнауки рекомендовало сделать последним днем учебы для первоклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников 24 мая.

«24 мая во всех татарстанских школах прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Выпускные вечера рекомендуется проводить не ранее чем с 24 июня», – говорится в сообщении ведомства.

Первоклассники начнут отдыхать с 25 мая, а выпускники будут сдавать экзамены. Все остальные школьники будут учиться до 31 мая, а с 1 июня у них начнутся летние каникулы.

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