Минобрнауки Татарстана рассказал, когда школьники смогут пересдать ЕГЭ по русскому

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Результаты обязательного ЕГЭ по русскому языку, который выпускники 11-х классов школ Татарстана сдают сегодня, будут известны 14 июня, а пересдать экзамен можно 4 июля. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускники смогут узнать в своей школе 14 июня, а все участники ЕГЭ – на официальном сайте Рособрнадзора в разделе "ГИА"», – сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов добавил, что экзамен по русскому языку – один из важнейших в школе. В Казани его сегодня пишут 5,8 тыс. выпускников, всего задействовано 26 пунктов проведения ЕГЭ.

«На данных пунктах обеспечены все меры безопасности. Экзамен – волнительный момент для выпускников и родителей. Чтобы их поддержать, во всех пунктах развешаны таблички со словами поддержки. В табличках сказано, что школьники справятся, все будет хорошо. Надеюсь, что экзамены пройдут наилучшим образом и без нарушений», – сказал Ризванов.

Желающие улучшить результат ЕГЭ по русскому языку в этом году впервые смогут это сделать. Пересдать экзамен можно будет 4 июля, но при этом первый результат будет аннулирован.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Повторно к экзаменам могут быть допущены участники, досрочно завершившие его сдачу по состоянию здоровья, а также школьники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально. Если будет выявлено нарушение порядка проведения экзамена, например, сбой в работе техники, и в пункте приема экзамена оформят акт, то участники государственной итоговой аттестации по решению экспертной комиссии также будут допущены к экзамену повторно.

Не преодолевшие минимальный порог смогут пересдать обязательный ЕГЭ по русскому языку в резервный день 21 июня, если будет получен положительный результат по математике. Следующий обязательный экзамен в 11 классах по математике пройдет 31 мая 2024 года в тех же пунктах проведения экзаменов, что и русский язык.