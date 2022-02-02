Минобрнауки Татарстана пояснило, как отслеживать очередь в детский сад

В связи с многочисленными обращениями родителей Минобрнауки Татарстана пояснило, как узнать очередь в детский сад после того, как на портале госуслуг исчезла функция онлайн-отслеживания.

«Все ранее поданные заявления родителями через портал государственных и муниципальных услуг Татарстана сохранены в автоматизированной информационной системе “Электронный детский сад” и ожидают комплектования согласно дате желаемого зачисления», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Очередность по заявлению родители смогут увидеть только по своему муниципальному району и при наступлении даты желаемого зачисления. После подачи заявления на едином портале государственных услуг появляются следующие статусы: «Заявление поступило», «Заявление принято к рассмотрению», «Подтверждение данных», «Заявление рассмотрено».

Их можно отслеживать, если у родителей есть информация о статусе в личном кабинете, когда заявка подана через портал госуслуг. Если заявки поданы через отдел образования, МФЦ или портал госуслуг Татарстана, то на едином портале госуслуг есть возможность подписки на раннее поданные заявления.

По всем вопросам родители также могут обратиться в отдел дошкольного образования по телефону горячей линии Минобрнауки Татарстана: 8(843)294-95-08.