Минобрнауки Татарстана напомнило, как высчитывать общий балл ЕГЭ по обществознанию

В Минобрнауки Татарстана рассказали, как вычислить оценку за ЕГЭ по обществознанию. С 2008 года она рассчитывается по 100-балльной системе, но приблизительно определить привычную оценку можно.

Во время проверки работы изначально выставляются первичные баллы за экзамен, напоминают в министерстве. В этом году можно получить 64 первичных балла. За первую часть из 20 тестовых заданий – не более 34, за вторую – не более 30.

Затем первичный балл будет переведен в тестовый. Он определяется уже по 100-балльной шкале.

В этом году за правильное выполнение заданий с 1 по 3, 10, 12, 16 дается 1 первичный балл.

Правильное выполнение заданий с 4 по 9, 11, с 13 по 15, с 17 по 20 оценивается: 2 первичных балла – полное выполнение, 1 балл если выполнено 50%.

За полное правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по 2 балла. За задания 23, 24, 26, 27 - по 3 балла. За 25 и 28 - по 4 балла, за 29 – 6 первичных баллов.

Минимальное количество первичных баллов ЕГЭ по обществознанию в 2021 году – 22, максимальное - 64.

Минимальное количество тестовых баллов ЕГЭ для поступления в большинство вузов - 42. Для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки – 45. Максимальное количество баллов – 100.