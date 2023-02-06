Минобрнауки: Татарстан пять лет занимает III место в России по числу победителей олимпиад

Пять лет подряд Татарстан занимает третье место по количеству победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад среди регионов России. Об этом сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан является одним из лидеров по количеству победителей всероссийских школьных олимпиад. В 2016 году были 141 победитель и призер, а в 2022 году уже 237. Это свидетельствует о том, что достаточно успешно ведется работа в таком направлении», – сказала спикер.

Победителям олимпиад, ставшим студентами вузов республики, выплачиваются дополнительные стипендии, а для научной молодежи действует система государственных грантов и премий, подчеркнула Алексеева.

По ее словам, ежегодно выделяются 20 грантов для поддержки научных исследований, проводимых молодыми учеными и молодежными научными коллективами, а также 12 республиканских научных премий молодым ученым в наиболее перспективных и значимых для развития республики областях.

«Оказывается поддержка студентам и аспирантам вузов и студентам начального профессионального образования. 90 человек ежегодно становятся стипендиатами специальной государственной стипендии республики», – отметила начальник управления.