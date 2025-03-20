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Общество 20 марта 2025 15:39

Минобрнауки РТ: Выпуск специалистов вузами намного выше потребности предприятий

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Выпуск специалистов вузами Татарстана значительно превышает потребности со стороны предприятий. Об этом сообщил начальник Управления профессионального образования Минобрнауки РТ Андрей Федоров.

«По прогнозу, кадровая потребность в специалистах с высшим образованием ежегодно составляет около 5 тыс. человек», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Федоров добавил, что в этом году требуется более 5,7 тыс. специалистов, а на 2026 год – свыше 4,9 тыс. «Это официальный прогноз, который ежегодно формируется в республике», – уточнил он.

Начальник управления подчеркнул, что в Татарстане 46 вузов ежегодно выпускают около 30 тыс. человек.

#кадровый дефицит #вузы рт
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