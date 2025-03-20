Минобрнауки РТ: Выпуск специалистов вузами намного выше потребности предприятий

Выпуск специалистов вузами Татарстана значительно превышает потребности со стороны предприятий. Об этом сообщил начальник Управления профессионального образования Минобрнауки РТ Андрей Федоров.

«По прогнозу, кадровая потребность в специалистах с высшим образованием ежегодно составляет около 5 тыс. человек», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Федоров добавил, что в этом году требуется более 5,7 тыс. специалистов, а на 2026 год – свыше 4,9 тыс. «Это официальный прогноз, который ежегодно формируется в республике», – уточнил он.

Начальник управления подчеркнул, что в Татарстане 46 вузов ежегодно выпускают около 30 тыс. человек.